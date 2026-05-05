09:36 05.05.2026

ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

Американські ВМС перехопили за час морської блокади 50 пов’язаних з Іраном торговельних суден, що виходили з іранських портів або прямували туди, повідомило Центральне командування Збройних сил США на Близькому Сході (CENTCOM).

"На сьогодні 50 комерційних суден були перенаправлені американськими військами в рамках забезпечення дотримання блокади", – йдеться в повідомленні.

США зосередили в Аравійському морі на південний схід від Ірану потужне військово-морське угруповання у складі двох авіаносців, трьох великих десантних кораблів з експедиційним батальйоном морської піхоти на борту, 13 ракетних есмінців і кількох мінних тральщиків.

Президент США Дональд Трамп минулої п’ятниці заявив, що блокада залишиться чинною доти, доки з Іраном не буде досягнуто мирної угоди. Іран називає блокаду порушенням чинного режиму припинення вогню.

