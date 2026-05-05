Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

Данська судноплавна компанія Maersk підтвердила, що її судно під прапором США пройшло через Ормузьку протоку під захистом американських військових, і повідомила, що всі члени екіпажу "в безпеці і неушкоджені".

Згідно із заявою Maersk, судно Alliance Fairfax перебувало в Перській затоці, коли в лютому почалася війна, і "не могло вийти з неї".

Maersk повідомила, що "нещодавно" з нею зв’язалися американські військові, які "запропонували судну можливість вийти із затоки під їхнім захистом".

Після узгодження з керівництвом Maersk і військовими "судно згодом вийшло з Перської затоки в супроводі американських збройних сил", йдеться в повідомленні.

"Maersk висловлює подяку американським військовим за їхній професіоналізм та ефективну координацію, завдяки яким ця операція стала можливою. Компанія сподівається на повернення Alliance Fairfax до нормальної комерційної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Раніше Центральне командування ПСО США (CENTCOM) повідомило, що в понеділок через протоку пройшли два судна. "У рамках місії "Свобода" американські сили активно допомагають у зусиллях із відновлення транзиту для комерційного судноплавства. Як перший крок два торговельні судна під прапором США успішно пройшли через Ормузьку протоку і благополучно продовжують свій шлях", – ідеться в повідомленні.