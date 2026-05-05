09:33 05.05.2026

Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

Данська судноплавна компанія Maersk підтвердила, що її судно під прапором США пройшло через Ормузьку протоку під захистом американських військових, і повідомила, що всі члени екіпажу "в безпеці і неушкоджені".

Згідно із заявою Maersk, судно Alliance Fairfax перебувало в Перській затоці, коли в лютому почалася війна, і "не могло вийти з неї".

Maersk повідомила, що "нещодавно" з нею зв’язалися американські військові, які "запропонували судну можливість вийти із затоки під їхнім захистом".

Після узгодження з керівництвом Maersk і військовими "судно згодом вийшло з Перської затоки в супроводі американських збройних сил", йдеться в повідомленні.

"Maersk висловлює подяку американським військовим за їхній професіоналізм та ефективну координацію, завдяки яким ця операція стала можливою. Компанія сподівається на повернення Alliance Fairfax до нормальної комерційної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Раніше Центральне командування ПСО США (CENTCOM) повідомило, що в понеділок через протоку пройшли два судна. "У рамках місії "Свобода" американські сили активно допомагають у зусиллях із відновлення транзиту для комерційного судноплавства. Як перший крок два торговельні судна під прапором США успішно пройшли через Ормузьку протоку і благополучно продовжують свій шлях", – ідеться в повідомленні.

10:13 05.05.2026
