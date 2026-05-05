ПС ЗСУ: Збито/подавлено балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА, є влучання на 14 локаціях

У ніч проти вівторка Росія атакувала Україну 11 балістичними ракетами та 164-ма ударними безпілотниками типу Shahed, протиповітряною обороною знешкоджені балістична ракета та 149 ворожих БпЛА, є влучання на ракет та дронів у 14 локаціях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 5 травня (з 18:00 4 травня) противник атакував 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання восьми балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

За повідомленням ПС ЗСУ, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, ефективність роботи ППО проти балістичних цілей склала 9,09%, проти безпілотників всіх типів – 90,85%.

Як повідомлялось, 25 квітня противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування із застосуванням 47 ракет та 619 безпілотників різних типів, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА. ППО було збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів.