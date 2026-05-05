09:18 05.05.2026

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026
Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що частина державних службовців уже активно застосовує штучний інтелект (ШІ).

"Світ змінюється, і державна служба теж модернізується. Ми вже давно займаємося штучним інтелектом і відчули на собі його певну зручність. Він має стати нашим "слугою" – збирати аналітику, аналізувати документи, шукати додаткову інформацію. Зокрема, для HR буде корисно аналізувати резюме, готувати довідки про потрібні компетентності та вимоги до посади. Також я бачу, що органи вже використовують ШІ у підготовці висновків, експертиз, а також для аналізу великого масиву даних" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як штучний інтелект на сьогодні впливає на державну службу.

В той же час, вона наголосила, що принциповим питанням залишається етичне використання ШІ на держслужбі, уникнення витоку персональних даних, а також освоєння навиків використовувати ШІ так, щоб запобігти віпонізації.

У зв’язку з цим, НАДС спільно з Міністерством цифрової трансформації підготувало методичні рекомендації щодо етичного використання штучного інтелекту в роботі державних службовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби. 

"Певна частина державних службовців уже застосовує ШІ на повну. Але варто звернути увагу, що штучний інтелект не прийматиме за тебе управлінських рішень, так само як і ви не можете делегувати йому відповідальність. Це означає, що управлінські рішення та юридична відповідальність – усе це залишається за людиною. Він не зможе замінити державних службовців також в тих питаннях, де людині потрібна людина", – додала Алюшина.

На запитання, чи забере ШІ роботу у держслужбовців, які займаються рутиною, голова НАДС наголосила, що має забрати.

"І я вважаю, що це нормально для оптимізації. Ми всі рухаємося в бік оптимізації. Навіть зараз у нас в НАДС є спеціалісти з оптимізації процесів, які відслідковують, що ми можемо покращити і як можемо перебудувати нашу роботу. Це абсолютно правильний підхід. Рутинні процеси – те, що може замінити або взяти на себе штучний інтелект, – однозначно потрібно реалізовувати.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на січень 2026 року ШІ відносно регулярно користується 37% українців, втім, 63% респондентів фактично не користується ним.

Глобальний керівник напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп світу, Мурат Калкан вважає, що ШІ – це фундаментальний зсув у галузі фінансів, який дуже суттєво та в короткі терміни її змінить.

Українські девелопери дедалі частіше використовують ШІ для аналітики даних та у сферах маркетингу й продажів, і за їх словами, такі технології дозволяють економити до 60% на рутинних завданнях.

10:15 05.05.2026
Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

09:45 05.05.2026
Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

17:48 04.05.2026
Anthropic створює СП з Blackstone і Goldman Sachs для поширення ШІ-продуктів

19:00 02.05.2026
ЗСУ розпочали повну автоматизацію управлінських процесів та залучення ШІ для аналізу даних - генерал Лебеденко

12:30 02.05.2026
Віталій Кім: Наше завдання – зробити такі умови, щоб українці повернулися, подивилися навколо і залишилися жити і працювати вдома

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

14:55 29.04.2026
"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

12:55 28.04.2026
OpenAI не досягає цілей щодо виручки та залучення користувачів – WSJ

23:14 27.04.2026
Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

14:20 27.04.2026
Google відкриє ШІ-кампус на базі свого офісу в Сеулі

