Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що частина державних службовців уже активно застосовує штучний інтелект (ШІ).

"Світ змінюється, і державна служба теж модернізується. Ми вже давно займаємося штучним інтелектом і відчули на собі його певну зручність. Він має стати нашим "слугою" – збирати аналітику, аналізувати документи, шукати додаткову інформацію. Зокрема, для HR буде корисно аналізувати резюме, готувати довідки про потрібні компетентності та вимоги до посади. Також я бачу, що органи вже використовують ШІ у підготовці висновків, експертиз, а також для аналізу великого масиву даних" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як штучний інтелект на сьогодні впливає на державну службу.

В той же час, вона наголосила, що принциповим питанням залишається етичне використання ШІ на держслужбі, уникнення витоку персональних даних, а також освоєння навиків використовувати ШІ так, щоб запобігти віпонізації.

У зв’язку з цим, НАДС спільно з Міністерством цифрової трансформації підготувало методичні рекомендації щодо етичного використання штучного інтелекту в роботі державних службовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби.

"Певна частина державних службовців уже застосовує ШІ на повну. Але варто звернути увагу, що штучний інтелект не прийматиме за тебе управлінських рішень, так само як і ви не можете делегувати йому відповідальність. Це означає, що управлінські рішення та юридична відповідальність – усе це залишається за людиною. Він не зможе замінити державних службовців також в тих питаннях, де людині потрібна людина", – додала Алюшина.

На запитання, чи забере ШІ роботу у держслужбовців, які займаються рутиною, голова НАДС наголосила, що має забрати.

"І я вважаю, що це нормально для оптимізації. Ми всі рухаємося в бік оптимізації. Навіть зараз у нас в НАДС є спеціалісти з оптимізації процесів, які відслідковують, що ми можемо покращити і як можемо перебудувати нашу роботу. Це абсолютно правильний підхід. Рутинні процеси – те, що може замінити або взяти на себе штучний інтелект, – однозначно потрібно реалізовувати.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на січень 2026 року ШІ відносно регулярно користується 37% українців, втім, 63% респондентів фактично не користується ним.

