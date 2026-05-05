Інтерфакс-Україна
Події
08:59 05.05.2026

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

1 хв читати
На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Двоє рятувальників загинули через повторний удар росіян у Полтавській області, ще 23 отримали травми, також постраждали ще восьмеро людей та дві загинули, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Через підступний повторний удар Росії система МВС втратила двох рятувальників", – написав він у Телеграм.

За його словами, ворог атакував об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою.

"На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники", – зазначив він.

Крім того, за словами Клименка, 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 – поранені.

 

Теги: #рятувальники #атака #загибель #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 05.05.2026
Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

22:58 04.05.2026
РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

22:02 04.05.2026
Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

20:46 04.05.2026
Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

08:36 04.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

22:42 03.05.2026
Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

05:15 03.05.2026
Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

13:31 25.04.2026
Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

09:56 20.04.2026
Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

Умєров не зможе взяти участь у засіданні ТСК, бо перебуває у закордонному відрядженні

Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

У ЗСУ встановили, що винуватцем побиття військовослужбовця виявися оператор БпЛА одного з підрозділу

5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА