На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

Двоє рятувальників загинули через повторний удар росіян у Полтавській області, ще 23 отримали травми, також постраждали ще восьмеро людей та дві загинули, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Через підступний повторний удар Росії система МВС втратила двох рятувальників", – написав він у Телеграм.

За його словами, ворог атакував об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою.

"На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники", – зазначив він.

Крім того, за словами Клименка, 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 – поранені.