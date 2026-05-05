Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна людина загинула та семеро постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще семеро дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Кочубеївка, Кам'янка, Дудчани, Саблуківка, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі.

Глава ОВА додав, що у понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали п'ять людей.