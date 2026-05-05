Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Російські війська за допомогою БПЛА, 5 травня, близько 07:30 ранку атакували та знищили на Харківщині залізничний вагон, попередньо без постраждалих, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Але головне – люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо без постраждалих", – написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

За його словами, на Полтавщині ворожий дрон влучив між коліями поруч із тепловозом, в результаті, пошкодивши вагон та спричинивши займання. Без постражалих.

На Дніпропетровщині під час атаки БПЛА було зафіксовано пошкодження електровозу, який знаходився на колії.

Зазначається, що поїзд зупинили попередньо через дронову небезпеку, тому працівники були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає.

"Навіть у цих умовах захищаємо людей. Залізниця працює. Рух триває", – додав Кулеба.