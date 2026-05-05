Умєров не зможе взяти участь у засіданні ТСК, бо перебуває у закордонному відрядженні

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Рустем Умєров не зможе взяти участь у засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), оскільки перебуває у закордонному відрядженні разом з президентом України.

Як повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна" пресслужба РНБО, тимчасова слідча комісія була повідомлена про це офіційними каналами комунікації.

"Секретар РНБО не зможе взяти участь у засіданні ТСК – про що тимчасова слідча комісія повідомлена офіційними каналами комунікації – оскільки перебуває у закордонному відрядженні разом з президентом України", – йдеться у коментарі.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо операції НАБУ та САП "Мідас" додатково викликала на своє засідання 5 травня міністр фінансів Сергія Марченка, його заступника Юрія Драганчука, голову правління СенсБанку Олексія Ступака, його ексрадника Василя Веселого та голову правління Ощадбанку Юрія Каціона.

Нардеп нагадав, що також на засідання комісії запрошені очільники НАБУ Семен Кривонос, САП Олександр Клименко, голова НБУ Андрій Пишний, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник АОЗ Арсен Жумаділов, представники Міноборони.

Як повідомлялося, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі зараз підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.