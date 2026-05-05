Інтерфакс-Україна
08:38 05.05.2026

Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

Російська армія вранці здійснила ракетну атаку по Харкову, є пошкодження та постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок вранішнього обстрілу Харкова, який ще триває, вже є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються", – написав він у Телеграм.

Терехов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій території в Основ’янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Також цей район атакований ворожим дроном.

Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу також в Основ’янському районі. Пошкоджено складське приміщення та автомобілі.

Там часом, Холодногірський район міста атакований ворожим бойовим дроном. Наслідки уточнюються.

 

