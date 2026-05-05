На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

Унаслідок російських ударів по приватному сектору одного з населених пунктів Чернігівської області постраждали дві людини.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, росіяни атакували Чернігівщину.

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської територіальної громади, внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Зафіксоване влучання по території лісництва. Рятувальники ліквідували пожежу.