08:23 05.05.2026

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок російських ударів по приватному сектору одного з населених пунктів Чернігівської області постраждали дві людини.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, росіяни атакували Чернігівщину.

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської територіальної громади, внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Зафіксоване влучання по території лісництва. Рятувальники ліквідували пожежу.

 

Теги: #чернігівська_область #обстріл

