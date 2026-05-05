Інтерфакс-Україна
Події
08:00 05.05.2026

Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

1 хв читати
Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російських атак Дніпропетровської області постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Ворог понад 20 разів атакував п’ять районів області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що вночі росіяни били по Дніпру.  Постраждав 62-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді. Пожежу рятувальники загасили. Понівечений об’єкт інфраструктури.

У Самарівському районі під атакою була Перещепинська громада. Пошкоджені агропідприємство, заправка, інфраструктура, приватні будинки.

На Нікопольщині цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. Поранень дістала одна людина. 

Завдав удару ворог і по Слов’янській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку понівечена інфраструктура.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 05.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

08:23 05.05.2026
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

19:07 04.05.2026
П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

10:40 04.05.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі, є загиблий

07:40 03.05.2026
Ворог дронами атакував Нікопольщину, є постраждалий

Ворог дронами атакував Нікопольщину, є постраждалий

21:42 02.05.2026
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

20:04 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

08:33 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

18:48 01.05.2026
Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

08:30 01.05.2026
Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

ВАЖЛИВЕ

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

ОСТАННЄ

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Умєров не зможе взяти участь у засіданні ТСК, бо перебуває у закордонному відрядженні

Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

У ЗСУ встановили, що винуватцем побиття військовослужбовця виявися оператор БпЛА одного з підрозділу

5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА