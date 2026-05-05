Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

Унаслідок російських атак Дніпропетровської області постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Ворог понад 20 разів атакував п’ять районів області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді. Пожежу рятувальники загасили. Понівечений об’єкт інфраструктури.

У Самарівському районі під атакою була Перещепинська громада. Пошкоджені агропідприємство, заправка, інфраструктура, приватні будинки.

На Нікопольщині цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. Поранень дістала одна людина.

Завдав удару ворог і по Слов’янській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку понівечена інфраструктура.