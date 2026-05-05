07:59 05.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 49 населених пунктах Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинуло, ще 11 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворог спрямував 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Також війська РФ здійснили 29 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Юльївці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Єгорівці, Широкому, Барвинівці, Рівному, Копанях, Білогір’ю, Добропіллю, Шевченківському, Омельнику, Микільському, Новоселівці, Верхній Терсі та Чарівному.

Федоров додав, що 574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Мар’ївку, Новоолександрівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку та Цвіткове.

Також зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Лук’янівському, Щербаках та Новоандріївці, а 232 артилерійські удари прийшлися по Жовтенькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Крім того, надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

 

22:04 04.05.2026
У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждала операторка АЗС

20:48 04.05.2026
Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

19:07 04.05.2026
П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

08:58 03.05.2026
Російський дрон атакував цивільне авто в Херсоні, одна людина загинула, четверо постраждали

07:40 03.05.2026
Ворог дронами атакував Нікопольщину, є постраждалий

07:39 03.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

06:51 03.05.2026
Внаслідок авіаудару росіян по Запорізькому району загинула людина, поранено дитину

22:03 02.05.2026
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

20:04 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

19:01 02.05.2026
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 18 поранені, серед них діти

