07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку Київської області, повідомляє Державна служба з НС.
"Київщина: внаслідок російських ударів постраждали троє людей", – сказано в повідомленні в Телеграм.
Як зазначається, вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, там травмовано двох людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.
Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину.
У ДСНС зазначили, що пожежу ліквідовано.
Як повідомлялося, двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.