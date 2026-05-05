Інтерфакс-Україна
Події
07:31 05.05.2026

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

1 хв читати
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку Київської області, повідомляє Державна служба з НС.

"Київщина: внаслідок російських ударів постраждали троє людей", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Як зазначається, вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, там травмовано двох людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину.

У ДСНС зазначили, що пожежу ліквідовано.

Як повідомлялося, двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

 

Теги: #постраждалі #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:20 05.05.2026
Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

22:58 04.05.2026
РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

22:02 04.05.2026
Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

16:42 04.05.2026
Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

08:36 04.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

20:07 03.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до дев'яти – ОВА

19:46 03.05.2026
Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Чорноморськ Одеської області

19:29 03.05.2026
Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

ОСТАННЄ

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

Двоє постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

У ЗСУ встановили, що винуватцем побиття військовослужбовця виявися оператор БпЛА одного з підрозділу

5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

ЗСУ спростували причетність командира 155-ї бригади до побиття військовослужбовця на відео та призначили службову перевірку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА