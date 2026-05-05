До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку Київської області, повідомляє Державна служба з НС.

"Київщина: внаслідок російських ударів постраждали троє людей", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Як зазначається, вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, там травмовано двох людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину.

У ДСНС зазначили, що пожежу ліквідовано.

Як повідомлялося, двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.