07:28 05.05.2026

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, три танка, 80 артсистем, три бронемашини, 1968 БПЛА, а також 208 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб, танків – 11 917 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од, артилерійських систем – 41 386 (+80) од, РСЗВ – 1 770 (+3) од, засоби ППО – 1 361 (+4) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од, крилаті ракети – 4 584 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од, спеціальна техніка – 4 170 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

