У ЗСУ встановили, що винуватцем побиття військовослужбовця виявися оператор БпЛА одного з підрозділу

Військова служба правопорядку Збройних сил України встановили винуватця побиття військовослужбовця, яким виявися оператор БпЛА одного з підрозділів, який після інциденту самовільно покинув військову частину, повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ.

"Щодо військовослужбовця, причетного до вчинення побиття. Встановлено, що ним є солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів, який після вчинення правопорушення самовільно залишив військову частину. Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що військові правоохоронці виїжджали на місце події та підтвердили факт правопорушення. Також налагодили взаємодію з командуванням військової частини та встановили місцезнаходження потерпілого, якого оперативно доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

"З метою встановлення всіх причин та обставин правопорушення, а також визначення можливих причетних осіб, рішенням головнокомандувача Збройних сил України призначено службову перевірку, проведення якої доручено Східному територіальному управлінню Військової служби правопорядку", – сказано в повідомленні.

У військовій службі додають, що за результатами перевірки зібрані матеріали передадуть до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняття відповідного правового рішення згідно із законодавством України.

Хід перевірки перебуває на контролі командування Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Як повідомлялося, в Сухопутних військах Збройних сил України спростували причетність командира 155-ї окремої механізованої бригади до зафіксованого на відео застосування сили щодо військовослужбовця та повідомили про призначення службової перевірки.