5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 травня відзначають Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, День поширення інформації про апное уві сні, Всесвітній день португальської мови, Міжнародний день акушерки, Всесвітній день легеневої гіпертензії, Всесвітній день гігієни рук.

В Україні - День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Ірини.

Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю

Це свято акцентує увагу на необхідності створення інклюзивного середовища, в якому кожна людина, незалежно від фізичних чи розумових обмежень, може повноцінно брати участь у соціальному, економічному та культурному житті.

День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України

Відзначається щорічно відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.12.2022 р. № 333

День поширення інформації про апное уві сні

Апное може повторюватися кілька разів за ніч і тривати від декількох секунд до хвилин, серйозно порушуючи нормальний процес відпочинку організму. Це захворювання може бути причиною розвитку інших проблем, таких як гіпертонія, серцеві хвороби та проблеми з психічним здоров’ям.

Всесвітній день португальської мови

Цей день відзначає багатство португальської мови, яку використовують понад 260 мільйонів людей по всьому світу. Мова є офіційною в ряді країн, зокрема в Португалії, Бразилії, Анголі, Мозамбіку та кількох інших державах.

Міжнародний день акушерки

Цей день наголошує значення професії акушерки, яка супроводжує жінку на всіх етапах вагітності та пологів, і її величезний внесок у безпеку матері і дитини.

Всесвітній день легеневої гіпертензії

Легенева гіпертензія — це патологічне підвищення тиску в легеневих артеріях, що може спричинити серйозні ускладнення для серця та легенів. Це захворювання розвивається поступово і, якщо не виявлене вчасно, може призвести до серцевої недостатності та значно погіршити якість життя.

Всесвітній день гігієни рук

Ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і є частиною глобальної кампанії, спрямованої на боротьбу з інфекціями, які передаються через забруднені руки.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Сидора (Ізидора, Ісидора) Івановича Воробкевича (1836–1903), українського письменника, композитора, диригента, фольклориста, редактора, педагога, богослова, священника, громадсько-культурного, музичного та релігійного діяча;

180 років від дня народження Генрика Сенкевича (Генрик Адам Александр Піус Сенкевич) (1846–1916), польського письменника, культурно-громадського діяча, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1905);

140 років від дня народження Альфреда Людвіговича Бема (1886–1945?), українського літературознавця, археографа, бібліографа, критика, публіциста, перекладача, педагога (Чехія);

130 років від дня народження Марії Іванівни Вязьмітіної (1896–1994), української археологині, сходознавиці, мистецтвознавиці, діячки бібліотечної справи, організаторки і першої директорки Наукової бібліотеки Української філії Академії архітектури СРСР (нині – Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного);

90 років від дня народження Лідії Борисівни Коваленко-Маняк (1936–1993), української журналістки, публіцистки, редакторки, дослідниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, громадської діячки;

90 років від дня народження Миколи Яковича Лебедя (1936–2007), українського художника декоративно-ужиткового мистецтва, графіка.

Ще цього дня:

1900 - У селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський організував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”;

1915 - У Відні була створена Загальна Українська Рада, яка стала важливим політичним об’єднанням на теренах України, розширюючи галицьку Головну Українську Раду;

1920 - Війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ від більшовицьких сил;

1920 - Проголошена автокефалія Української православної церкви;

1949 - Офіційно почала діяти Рада Європи;

1992 - Кримський парламент оголосив незалежність Криму і призначив референдум про підтвердження цього статусу на серпень.

1994 - Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху та Росії підписали угоду про припинення вогню в Карабаху;

1999 - У Шотландії відбулись перші в історії вибори до власного парламенту;

2014 - Створений добровольчий полк “Азов”.

Церковне свято

День пам’яті святої мучениці Ірини

Була однією з перших християнських святих, чия життєва історія стала символом непохитної віри та стійкості перед обличчям жорстоких гонінь. Вона народилася на острові Лесбос, в Мітіліні, в родині, яка спочатку не мала стосунку до християнства. Однак, із дорослішанням, Ірина прийняла християнську віру і почала активно поширювати її серед місцевих жителів.

Її глибока віра і благочестя швидко стали відомими, і незабаром вона потрапила під переслідування за свої переконання. Після захоплення її ворогами, Ірину привели до суду, де звинуватили у пропаганді християнства. Суддя намагався змусити її відректися від віри, але мучениця залишалася непохитною. Вона не зламалася під час численних катувань і, незважаючи на страшні тортури, продовжувала визнавати свою віру в Христа.

Її смерть стала результатом гонінь, які спіткали християн у часи Римської імперії. Свята Ірина була страчена, віддавши своє життя за віру, і таким чином стала однією з багатьох мучениць, чия смерть стала виразом незламної відданості християнським ідеалам.

Іменини:

Ірина.

З прикмет цього дня:

Тепла погода — до гарного врожаю; дощ 5 травня — буде хороший урожай на картоплю; мороз у ніч на 5 травня — буде холодне літо; ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа; вітер 5 травня — на зміну погоди.

У цей час вже теплішає, і наступають сприятливі умови для того, щоб висаджувати розсаду в ґрунт.

