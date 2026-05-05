06:06 05.05.2026

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Франції Еммануель Макрон рішуче засудили атаки Ірану на Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми висловлюємо солідарність з @MohamedBinZayed та народом Об'єднаних Арабських Еміратів і схвалюємо оборонні зусилля для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури", – написав він у соцмережі Х.

За словами Карні, Канада рішуче засуджує неспровоковані ракетні атаки та атаки безпілотників Іраном на Об'єднані Арабські Емірати та повторює свій заклик до деескалації та дипломатії в регіоні, додав Карні.

Макрон у свою чергу зазначив, що іранські удари по цивільній інфраструктурі Еміратів є невиправданими та неприйнятними.

За його словами, як і з самого початку конфлікту, Франція продовжуватиме підтримувати своїх союзників в Еміратах та регіоні в обороні їхньої території.

"Тривале вирішення триваючого конфлікту буде досягнуто лише шляхом відновлення Ормузької протоки для вільного судноплавства та укладення надійної угоди, яка забезпечить необхідні гарантії безпеки країнам регіону, зокрема проти загроз, що виникають з боку Ірану в ядерній, балістичній та регіональній сферах дестабілізації", – наголосив французький лідер.

Джерела: https://x.com/MarkJCarney/status/2051434181775823193

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2051424143028142591

Теги: #оае #іран #канада #франція

