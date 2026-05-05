Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

Міністр закордонних справ України Андрій привітав латвійську колегу Байбу Браже з Днем відновлення незалежності її країни.

"Шановна @Braze_Baiba, щиро вітаю Вас та народ Латвії з Днем відновлення Незалежності", – написав він у соцмережі Х.

Глава українського МЗС зазначив, що Україна пишається тим, що Латвія є близьким партнером і союзником.

"Ваша послідовна підтримка та чітка позиція у протистоянні агресії Росії справді мають значення. Ми стоїмо пліч-о-пліч, об'єднані спільними цінностями та спільним прагненням до свободи та безпеки в Європі. Бажаємо Латвії подальшого миру та процвітання", – додав Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2051370043473031273