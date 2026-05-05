Інтерфакс-Україна
04:46 05.05.2026

Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

Міністр закордонних справ України Андрій привітав латвійську колегу Байбу Браже з Днем відновлення незалежності її країни.

"Шановна @Braze_Baiba, щиро вітаю Вас та народ Латвії з Днем відновлення Незалежності", – написав він у соцмережі Х.

Глава українського МЗС зазначив, що Україна пишається тим, що Латвія є близьким партнером і союзником.

"Ваша послідовна підтримка та чітка позиція у протистоянні агресії Росії справді мають значення. Ми стоїмо пліч-о-пліч, об'єднані спільними цінностями та спільним прагненням до свободи та безпеки в Європі. Бажаємо Латвії подальшого миру та процвітання", – додав Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2051370043473031273

Теги: #латвія #незалежність #сибіга

22:39 04.05.2026
Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

17:41 04.05.2026
Сибіга обговорив із Тихановською безпекову ситуацію в Білорусі

17:15 04.05.2026
Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії обговорили розширення торговельно-економічної співпраці

14:16 04.05.2026
Сибіга і Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в ЄС

13:12 04.05.2026
Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

17:57 01.05.2026
Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

13:45 01.05.2026
Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

09:58 01.05.2026
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

