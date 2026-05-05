Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

Президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейського парламенту Роберта Мецола засудили іранські атаки на ОАЕ та висловили солідарність з народом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Сьогоднішні напади іранського режиму на Об'єднані Арабські Емірати є неприйнятними та гідними осуду. Вони ризикують підірвати зусилля, спрямовані на стабільність та діалог у регіоні. Висловлюю солідарність з народом Об'єднаних Арабських Еміратів та всіма, хто постраждав", – написала в соцмережі Х Мецола.

Вона зазначила про відданість пошуку шляхів розвитку, які дозволять людям у всьому регіоні жити в безпеці та стабільності, вільним від насильства

Ляєн, у свою чергу, заявила, що ці (іранські) атаки є неприйнятними та є явним порушенням суверенітету та міжнародного права.

"Сьогодні наш партнер, ОАЕ, знову став мішенню жорстоких ракетних атак та атак безпілотників з Ірану. Я висловлюю свою повну солідарність з @MohamedBinZayed, народом ОАЕ та нашими партнерами по всьому Близькому Сходу", – написала вона в соцмережі Х.

За її словами, безпека в регіоні має прямі наслідки для Європи.

"Тому ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами щодо деескалації та дипломатичного врегулювання, щоб покласти край жорстоким діям іранського режиму. Як проти своїх сусідів, так і проти власного народу", – додала Ляєн.

