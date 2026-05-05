Інтерфакс-Україна
03:44 05.05.2026

Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

Президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейського парламенту Роберта Мецола засудили іранські атаки на ОАЕ та висловили солідарність з народом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Сьогоднішні напади іранського режиму на Об'єднані Арабські Емірати є неприйнятними та гідними осуду. Вони ризикують підірвати зусилля, спрямовані на стабільність та діалог у регіоні. Висловлюю солідарність з народом Об'єднаних Арабських Еміратів та всіма, хто постраждав", – написала в соцмережі Х Мецола.

Вона зазначила про відданість пошуку шляхів розвитку, які дозволять людям у всьому регіоні жити в безпеці та стабільності, вільним від насильства

Ляєн, у свою чергу, заявила, що ці (іранські) атаки є неприйнятними та є явним порушенням суверенітету та міжнародного права.

"Сьогодні наш партнер, ОАЕ, знову став мішенню жорстоких ракетних атак та атак безпілотників з Ірану. Я висловлюю свою повну солідарність з @MohamedBinZayed, народом ОАЕ та нашими партнерами по всьому Близькому Сходу", – написала вона в соцмережі Х.

За її словами, безпека в регіоні має прямі наслідки для Європи.

"Тому ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами щодо деескалації та дипломатичного врегулювання, щоб покласти край жорстоким діям іранського режиму. Як проти своїх сусідів, так і проти власного народу", – додала Ляєн.

Джерела: https://x.com/EP_President/status/2051385576926945737

https://x.com/vonderleyen/status/2051367141157278168

Теги: #оае #іран #європа

23:32 04.05.2026
Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

15:25 04.05.2026
CENTCOM спростовує повідомлення, що КВІР уразив корабель ВМС США двома ракетами

14:24 04.05.2026
В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

16:59 03.05.2026
ОПЕК+ погоджується на символічне підвищення квот після несподіваного виходу ОАЕ – ЗМІ

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

