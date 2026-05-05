ЗСУ спростували причетність командира 155-ї бригади до побиття військовослужбовця на відео та призначили службову перевірку

У Сухопутних військах Збройних сил України спростували причетність командира 155-ї окремої механізованої бригади до зафіксованого на відео застосування сили щодо військовослужбовця та повідомили про призначення службової перевірки.

"У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано застосування сили щодо військовослужбовця. Частина публікацій супроводжується твердженнями про нібито причетність до цієї події командира 155 окремої механізованої бригади", – йдеться в повідомленні Сухопутних військ у Телеграм.

У відомстві повідомляють, що за наявною на цей час інформацією командир 155 омбр не є особою, зафіксованою на відео, і не причетний до дій, які на ньому відображені.

За фактом події призначено службову перевірку. Її завдання встановити всі обставини інциденту, надати діям причетних осіб належну правову оцінку та забезпечити подальше реагування у взаємодії з уповноваженими правоохоронними органами.

Постраждалому військовослужбовцю надається необхідна медична допомога. Командування перебуває на зв'язку з його родиною.

Повідомляється, що подальша інформація буде надана після встановлення обставин у передбаченому законом порядку.

