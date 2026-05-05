Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"У Броварах унаслідок атаки ворожого дрона постраждала 34-річна жінка та чоловік 37 років. Жінка отримала поранення руки уламками скла. У чоловіка – різана рана п'яти", – написав він у Телеграм у ніч на вівторок.

За словами Калашника, медики надали постраждалим всю необхідну допомогу на місці, загрози життю немає. Госпіталізації до лікарні не потребують.

Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях поки є загроза", – підкреслив він.

