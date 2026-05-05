МАГАТЕ виявило пошкодження після удару дрону по лабораторії ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ виявило пошкодження обладнання після атаки безпілотником по лабораторії Запорізької АЕС, повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Сьогодні команда МАГАТЕ відвідала Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ЛЗК) Запорізької АЕС, через день після того, як, за даними агентства, станція була атакована безпілотником. Команда виявила пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яке більше не працює", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, генеральний директор Раффаель Гроссі повторив заклик до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків для безпеки.

