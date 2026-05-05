Інтерфакс-Україна
Події
00:32 05.05.2026

На фронті відбулось 132 боєзіткнення за добу – Генштаб

2 хв читати

Російські війська від початку доби 132 раза атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на костянтинівському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5782 дрони-камікадзе та здійснив 2525 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках триває одне з п'яти боєзіткнень, що відбулися в понеділок. Противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, п'ять із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне. Одне боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку українські військові відбили чотири спроби загарбників просунутися в напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупантів та 16 поранено; знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, дві гармати, пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 194 безпілотні літальні апарати різних типів". – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.

На гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська. Наразі триває одне боєзіткнення.

На оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0iQ6D1t1MoNg63EktVNy2Z8QeTnkVQgoCXfqRhHvvEyDJ1AA8WWSV6KnS9K32Sx85l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:48 04.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

22:47 03.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

11:37 03.05.2026
Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

02:30 03.05.2026
На фронті відбулось 116 боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось 116 боєзіткнень за добу – Генштаб

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

01:46 02.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

00:33 01.05.2026
На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

01:36 29.04.2026
На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

Лагард повідомила про участь у засіданні Єврогрупи в Брюсселі

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждала операторка АЗС

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

На Сумщині знайшли тіло пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку

Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА