Інтерфакс-Україна
Події
23:39 04.05.2026

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

1 хв читати

Поблизу Білого дому в США сталася стрілянини, постраждала одна людина, повідомляє Секретна служба США.

"Співробітники Секретної служби США перебувають на місці стрілянини за участю офіцера на розі 15-ї вулиці та проспекту Індепенденс у Вашингтоні, округ Колумбія", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок стрілянини одна людина була поранена правоохоронцями, її стан наразі невідомий.

"Будь ласка, уникайте цього району, оскільки на місці функціонують рятувальні служби", – закликали в американському відомстві.

Джерело: https://x.com/SecretSvcSpox/status/2051394006488084815

Теги: #білий #дім #стрілянина #сша

