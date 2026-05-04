Інтерфакс-Україна
Події
23:32 04.05.2026

Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

1 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив іранські атаки на Об'єднані Арабські Емірати та закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів.

"Об'єднані Арабські Емірати знову стали мішенню іранських атак безпілотників та ракет. Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Ми солідарні з народом Об'єднаних Арабських Еміратів та нашими партнерами в регіоні", – написав він у соцмережі Х.

Мерц закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів і припинити тримати регіон і світ у заручниках. "Блокада Ормузької протоки має бути припинена. Тегеран не повинен отримувати ядерну зброю. Не повинно бути жодних подальших погроз чи нападів на наших партнерів", – підкреслив Мерц.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2051388733144883352

Теги: #іран #засудження #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 04.05.2026
CENTCOM спростовує повідомлення, що КВІР уразив корабель ВМС США двома ракетами

CENTCOM спростовує повідомлення, що КВІР уразив корабель ВМС США двома ракетами

14:24 04.05.2026
В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

20:48 01.05.2026
ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

ВМС США від початку блокади перехопили 45 пов'язаних з Іраном торговельних суден - CENTCOM

20:06 01.05.2026
Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією про угоду

09:39 01.05.2026
Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

17:43 30.04.2026
Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

ВАЖЛИВЕ

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

ОСТАННЄ

РФ атакує Дніпро, внаслідок атаки загорівся приватний будинок

Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

Лагард повідомила про участь у засіданні Єврогрупи в Брюсселі

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждала операторка АЗС

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

На Сумщині знайшли тіло пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку

Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

Сибіга в Єревані наголосив на важливості вертикального газового коридору для енергетичної безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА