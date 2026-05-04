Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив іранські атаки на Об'єднані Арабські Емірати та закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів.

"Об'єднані Арабські Емірати знову стали мішенню іранських атак безпілотників та ракет. Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Ми солідарні з народом Об'єднаних Арабських Еміратів та нашими партнерами в регіоні", – написав він у соцмережі Х.

Мерц закликав Тегеран повернутися за стіл переговорів і припинити тримати регіон і світ у заручниках. "Блокада Ормузької протоки має бути припинена. Тегеран не повинен отримувати ядерну зброю. Не повинно бути жодних подальших погроз чи нападів на наших партнерів", – підкреслив Мерц.

