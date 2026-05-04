Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав пропозицію президента Володимира Зеленського про припинення вогню з опівночі 5 на 6 травня серйозною та закликав Москву скористатися нею.

"Дуже важлива та справедлива заява від президента @ZelenskyyUa. Мир не може чекати на "паради" та "святкування". Якщо Москва готова припинити воєнні дії, вона може зробити це вже завтра ввечері. Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга закликав всіх партнерів України та всі миролюбні держави, усі штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення воєнних дій.

"6 травня покаже, чи серйозно налаштована Москва і чого вона насправді хоче – миру чи військових парадів", – підкреслив міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Раніше у понеділок Міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир'я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування дня перемоги.

4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з українською стороною ніхто не зв'язувався і не пропонував припинення вогню на 9 травня.

