22:02 04.05.2026

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Російські дрони у ніч на 3 травня здійснили масовану атаку на портову інфраструктуру Чорноморська, внаслідок чого значних пошкоджень зазнав термінал компанії "Кернел" з перевалки рослинної олії, повідомила пресслужба агрохолдингу в понеділок.

"Внаслідок прямих влучань зруйновані та пошкоджені резервуари для зберігання олії. Через це стався витік понад 1100 тонн продукції. Витік швидко локалізували – олія не потрапила у море, загрози для довкілля немає", – зазначається у повідомленні.

Удар спровокував масштабну пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Вогонь та уламки БПЛА пошкодили обладнання, офісні приміщення, логістичну інфраструктуру та чотири залізничні цистерни.

Через значні руйнування підприємство наразі призупинило прийом і відвантаження продукції. Один зі співробітників отримав поранення середньої тяжкості, йому надано медичну допомогу.

"Попри тимчасову втрату операційної спроможності терміналу в Чорноморську, компанія забезпечує виконання експортних контрактів і безперебійні поставки продукції клієнтам. Для цього "Кернел" задіює партнерські портові термінали в Одесі та на Дунаї, а також наземну логістику, включаючи залізничні перевезення", – запевнили в агрохолдингу.

Наразі на об'єкті тривають роботи з оцінки масштабів пошкоджень інфраструктури.

Як повідомлялося, активи "Кернела" неодноразово ставали цілями російських атак – з початку повномасштабного вторгнення інфраструктура компанії зазнала вже понад 10 обстрілів. Станом на березень 2026 року сукупні збитки холдингу від руйнувань оцінювалися приблизно у $135 млн. Нинішній обстріл олійного термінала в Чорноморську є одним із найпотужніших через масованість ударів та обсяги втраченої продукції.

У попередні рази під ворожий вогонь потрапляли зернові термінали в Одесі та Чорноморську, а також активи Дунайського кластеру в Рені. Найбільших руйнувань потужності агрохолдингу зазнавали в липні 2023 року після виходу РФ із "зернової угоди", коли внаслідок серії атак було виведено з ладу значну частину обладнання. Крім того, компанія фіксувала пошкодження елеваторів і складів у північних та східних регіонах України.

"Кернел" – найбільший агроекспортер України. У 2025 році компанія забезпечила 10% валютної виручки від усього товарного експорту країни. За 2025 фінансовий рік холдинг поставив на міжнародні ринки 8 млн тонн української агропродукції. Частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить 10%.

