Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у Телеграм.

За його словами, станом на 4 травня не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Він пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", – наголосив український президент.