Інтерфакс-Україна
Події
21:50 04.05.2026

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

1 хв читати
Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у Телеграм.

За його словами, станом на 4 травня не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Він пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", – наголосив український президент.

Теги: #режим_тиші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 30.04.2026
Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

12:29 11.04.2026
Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме винятково дзеркально – Зеленський

Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме винятково дзеркально – Зеленський

20:36 25.03.2025
Режим припинення вогню щодо української енергетики може розпочатися сьогодні - Зеленський

Режим припинення вогню щодо української енергетики може розпочатися сьогодні - Зеленський

18:02 17.06.2022
Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

07:29 05.05.2022
Українська сторона готова забезпечити режим тиші в Маріуполі

Українська сторона готова забезпечити режим тиші в Маріуполі

14:09 26.04.2021
Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі

Зеленський: Ми на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі

15:59 01.04.2021
Грау: Сторони в ТКГ наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Грау: Сторони в ТКГ наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

22:10 11.02.2021
Україна не дозволить зірвати режим тиші на Донбасі незважаючи ні на що - Зеленський

Україна не дозволить зірвати режим тиші на Донбасі незважаючи ні на що - Зеленський

07:59 08.09.2020
Під час перемир'я на Донбасі було 908 порушень режиму припинення тиші - Верещук

Під час перемир'я на Донбасі було 908 порушень режиму припинення тиші - Верещук

07:14 07.09.2020
Провокації НЗФ у зоні ООС є очевидними спробами зірвати режим припинення вогню на Донбасі - Кулеба

Провокації НЗФ у зоні ООС є очевидними спробами зірвати режим припинення вогню на Донбасі - Кулеба

ВАЖЛИВЕ

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

ОСТАННЄ

На Сумщині знайшли тіло пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку

Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

Сибіга в Єревані наголосив на важливості вертикального газового коридору для енергетичної безпеки

Трамп пригрозив владі Ірану знищенням, якщо Тегеран атакує американські кораблі

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА