21:23 04.05.2026

На Сумщині знайшли тіло пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку

У Краснопільській громаді Сумського району місцеві мешканці виявили тіло 73-річного пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого безпілотника по приватному домоволодінню.

"Чоловік кілька днів не виходив на зв’язок – його почали шукати. Знайшли на власному городі. Поруч – вирва від ворожого удару", – повідомив у своєму Телеграм начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Між тим, за даними Сумської обласної прокуратури, 4 травня 2026 року в одному з населених пунктів Краснопільської громади односельці знайшли тіло 73-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що він отримав смертельні поранення на території власного подвір’я внаслідок удару російського безпілотника.

За цим фактом розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідчі дії проводять співробітники Сумського районного управління поліції.

 

 

Теги: #дрон #сумська_область #жертва

