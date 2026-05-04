Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко відреагував на заяви російської сторони щодо перемир'я на 8-9 травня – Володимир Путін може завершити війну, "але ухиляється від цього, і вічно бреше".

"путін дуже переживає за свій парад, тому вирішив включити інформаційну машину і від імені міноборони рф офіційно лякати ударами по Києву, таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть…", – написав Коваленко у Телеграмі у понеділок.

"путін може завершити війну – все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше", – наголосив він.

Раніше у понеділок міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир'я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування дня перемоги.

4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з українською стороною ніхто не зв'язувався і не пропонував припинення вогню на 9 травня.

"Американці поговорили з росіянами з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire чи не cease-fire, з нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував", – сказав Зеленський журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Президент зазначив, що "це війна Росії проти України", тому важливо, щоб українська сторона знала, про що домовляються США і РФ. Голова держави додав, що також давати припинення вогню на один день, а перед цим вбивати українців – "м'яко кажучи, просто нечесно".