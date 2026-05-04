21:10 04.05.2026

Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп у понеділок звинуватив Іран в атаці на південнокорейське судно й заявив, що, можливо, для Сеула настав час узяти участь в операції "Свобода" з проведення торгових суден, що застрягли в Перській затоці, Ормузькою протокою.

"Іран через операцію з проведення суден "Свобода" завдав кілька ударів, зокрема по південнокорейському комерційному судну. Для Південної Кореї, можливо, настав час долучитися до місії!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, пошкоджень зазнало тільки це судно. Водночас президент запевнив, що військові США знищили сім іранських швидкісних катерів.

 

