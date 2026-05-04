Інтерфакс-Україна
Події
21:06 04.05.2026

Сибіга в Єревані наголосив на важливості вертикального газового коридору для енергетичної безпеки

2 хв читати
Сибіга в Єревані наголосив на важливості вертикального газового коридору для енергетичної безпеки
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Єревані взяв участь у заході "Вплив вертикального газового коридору на регіональну енергетичну безпеку", організованому за ініціативи Румунії.

Глава МЗС привернув увагу до російського терору проти енергетичної інфраструктури України як однієї з ключових складових російської агресії.

"Росія має два способи використовувати енергетику як зброю. Вони роблять залежними тих, хто купує їхні енергоресурси, та атакують інфраструктуру тих, хто відмовляється від їхніх енергоресурсів", – цитують міністра на сайті МЗС України.

Сибіга зауважив, що маршрути транспортування газу не російського походження необхідно розглядати не як альтернативні варіанти, а як єдиний шлях уперед. Крім того, будь-яка енергетична інфраструктура потребує захисту, адже Москва докладатиме всіх зусиль, щоб завадити стратегічному суверенітету Європи, який починається з енергетичної незалежності.

За словами міністра, вертикальний газовий коридор у сьогоднішніх реаліях це стратегічний проєкт для безпеки Європи.

"Маршрути для газу походженням не з РФ – це не альтернатива, це єдиний життєздатний шлях уперед. Саме тому Україна приєдналася до Коридору у 2024 році та активно працює з партнерами, щоб розкрити його повний потенціал", – зауважив він.

Сибіга зазначив, що цей проєкт є комерційно привабливим і геополітично вирішальним. Україна пропонує унікальні активи: одну з найбільших газотранспортних систем Європи та найбільші підземні сховища газу на континенті обсягом 31 млрд кубометрів.

Глава МЗС наголосив, що ключовим елементом захисту є протиповітряна оборона, додавши, що завдяки своєму унікальному досвіду, Україна має спроможність стати справжньою опорою енергетичної безпеки Європи.

"Україна готова робити свій внесок на обох фронтах – зміцнюючи енергетичну архітектуру Європи та ділячись практичним, перевіреним у боях досвідом захисту критичної інфраструктури", – додав міністр.

У заході також взяли участь представники Албанії, Болгарії, Греції, Молдови, Північної Македонії, Сербії та Словаччини.

 

Теги: #коридор #газ #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

22:36 01.05.2026
Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

17:47 28.04.2026
МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

16:17 28.04.2026
Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

14:58 28.04.2026
Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

ВАЖЛИВЕ

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

ОСТАННЄ

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждала операторка АЗС

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

На Сумщині знайшли тіло пенсіонера, який загинув унаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку

Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

Трамп пригрозив владі Ірану знищенням, якщо Тегеран атакує американські кораблі

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА