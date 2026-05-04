20:59 04.05.2026

Трамп пригрозив владі Ірану знищенням, якщо Тегеран атакує американські кораблі

У разі нападу на будь-який американський корабель, що бере участь у проєкті "Свобода", США знищать іранське керівництво, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналісту Fox News Трею Їнгсту.

"Якщо іранці спробують націлитися на американські кораблі в регіоні, ми зітремо їх з лиця землі", – наводить Їнгст слова Трампа в понеділок.

Крім того, Трамп наголосив, що Іран став "набагато поступливішим" на переговорах.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що з понеділка США надаватимуть допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, які намагатимуться покинути її. Він зазначив, що йдеться про судна країн, які не мають стосунку до конфлікту Вашингтона й Тегерана. Трамп наголосив, що ці судна не повернуться в Ормузьку протоку доти, доки не буде розв'язано іранську кризу.

 

