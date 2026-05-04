Інтерфакс-Україна
Події
20:48 04.05.2026

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Росія з початку доби понад 70 разів обстріляла Україну, під ударами були сім регіонів, лише за понеділок 14 загиблих та близько 60 поранених українців, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Найбільше постраждала Мерефа на Харківщині. Там ворожий удар забрав життя сімох людей. У Вільнянську на Запоріжжі влучання на території храму. Загинули двоє парафіян. Одночасно Росія продовжує атаки на енергетику. Сьогодні – на Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині. Це не випадкові удари, а свідома тактика терору цивільного населення", – написав він у Телеграмі.

За його словами, рятувальники і поліцейські евакуюють поранених, надають домедичну допомогу, оперативно гасять пожежі та розбирають завали.

Слідчі ретельно документують наслідки атак.

Міністр подякував "всім, хто без перепочинку працює заради справедливості та порятунку інших".

 

