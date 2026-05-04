Інтерфакс-Україна
Події
20:38 04.05.2026

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

2 хв читати
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд у Дніпропетровській області обрав трьом підозрюваним у викрадені людини військовослужбовці батальйону "Вовки да Вінчі" запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави, повідомляє Суспільне.

Сторона обвинувачування наголошувала на тяжкості злочину та зазначила, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані.

Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю. Військовий також зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції. Це підтвердили і правоохоронці.

"Ми їхали, у госпіталь хотіли його завезти. По дорозі він почав стукати ногами, питав "куди ви везете?". Ми стали, кажемо, давай ми завеземо в лікарню, він каже не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили. Він був у свідомості, розмовляв з нами, що не треба нікуди везти", – сказав один з підозрюваних.

Адвокати наполягали на домашньому арешті для підозрюваних.

Як повідомлялось 2 травня, правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у стрілянині та викраденні чоловіка на Дніпропетровщині, а в батальйоні "Вовки да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого, якого його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

За даними слідства, фігуранти переховувалися в одному з сусідніх населених пунктів.

 

Теги: #арешт #суд #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 04.05.2026
Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

21:42 02.05.2026
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

21:31 01.05.2026
Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

17:09 30.04.2026
Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

15:22 30.04.2026
Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

12:18 30.04.2026
Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

09:55 30.04.2026
Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

16:16 29.04.2026
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

02:36 29.04.2026
На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

ОСТАННЄ

Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА