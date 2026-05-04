Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд у Дніпропетровській області обрав трьом підозрюваним у викрадені людини військовослужбовці батальйону "Вовки да Вінчі" запобіжні заходи – тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави, повідомляє Суспільне.

Сторона обвинувачування наголошувала на тяжкості злочину та зазначила, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані.

Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю. Військовий також зазначив, що після інциденту вони самі звернулись до поліції. Це підтвердили і правоохоронці.

"Ми їхали, у госпіталь хотіли його завезти. По дорозі він почав стукати ногами, питав "куди ви везете?". Ми стали, кажемо, давай ми завеземо в лікарню, він каже не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили. Він був у свідомості, розмовляв з нами, що не треба нікуди везти", – сказав один з підозрюваних.

Адвокати наполягали на домашньому арешті для підозрюваних.

Як повідомлялось 2 травня, правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у стрілянині та викраденні чоловіка на Дніпропетровщині, а в батальйоні "Вовки да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого, якого його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

За даними слідства, фігуранти переховувалися в одному з сусідніх населених пунктів.