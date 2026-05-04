Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

Міністерство оборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня, посилаючись на рішення Володимира Путіна.

Там повідомили, що перемир'я оголошується з нагоди Дня перемоги.

"Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад", - цитують міноборони росЗМІ.

Водночас у Москві погрожують завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги.

Як повідомлялося, 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з українською стороною ніхто не зв'язувався і не пропонував припинення вогню на 9 травня.

"Американці поговорили з росіянами з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire чи не cease-fire, з нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував", - сказав Зеленський журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Президент зазначив, що "це війна Росії проти України", тому важливо, щоб українська сторона знала, про що домовляються США і РФ. Голова держави додав, що також давати припинення вогню на один день, а перед цим вбивати українців - "м'яко кажучи, просто нечесно".

"Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти... Вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетно-дронові удари по українських містах, громадах, за один день до параду - несерйозно", - наголосив Зеленський.

"Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони (росіяни - ІФ-У) знову вбиватимуть нас. Тому ми будемо дивитися, як усе пройде", - сказав він.

29 травня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювали можливість "невеликого перемир'я" в Україні, водночас у Києві планують з'ясувати деталі обговореного під час розмови.

За словами Трампа, під час розмови він запропонував обговорити можливе припинення вогню. "Я говорив про Україну і трохи про Іран. Говорив про кілька різних тем, переважно про Україну. І ми дуже добре поспілкувалися. Думаю, що ми знайдемо рішення порівняно швидко, я сподіваюся... Я запитав його про - навіть якщо це невелике перемир'я, стільки людей вбивають, це так безглуздо", - зазначив Трамп, під час відповіді на запитання журналістів у Білому домі в середу.