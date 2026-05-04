Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

Щонайменше двоє людей загинули і ще 20 постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Лейпцига (Німеччина), водія автомобіля вже затримали, тривають слідчі дії, повідомляє Spiegel.

"Начальник пожежної служби Лейпцига Аксель Шух заявив, що двоє людей загинули, двоє отримали серйозні поранення, а ще 20 постраждали. Він не уточнив характер їхніх травм чи лікування, яке вони отримують. На місці події працювали сорок пожежників та сорок парамедиків", – йдеться у повідомленні видання на сайті.

У поліції повідомили, що у центральній частині міста автомобіль на швидкості в’їхав у пішохідну зону, внаслідок чого є травмовані люди. Інцидент стався на одній з центральних вулиць Гріммайшештрасе, де розташовано багато магазинів. Водій спочатку втік з місця події, але пізніше був затриманий: "Водія заарештували, і наразі він більше не вважається небезпечним", – заявила поліція.

На місці присутні великі сили поліції та рятувальних служб.