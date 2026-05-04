Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо з’явиться хоч якась можливість посилити американську присутність у Польщі, уряд і президент будуть співпрацювати між собою "добре й злагоджено", втім водночас він зазначив, що план виведення американських військових з деяких європейських країн є "делікатним питанням", повідомляє агентство PAP.

Так, у понеділок під час брифінгу перед вильотом з Вірменії, де він брав участь у саміті Європейської політичної спільноти, Туска запитали, чи розраховує він, з огляду на добрі стосунки між президентом США Дональдом Трампом і польським президентом Каролем Навроцьким, на передислокацію американських військових, яких виводять з Німеччини, до Польщі.

"Гадаю, ми як держава не повинні піддаватися на це... Я не дозволю, щоб Польща будь-яким чином використовувалася для порушення солідарності чи співпраці на європейському рівні", – уточнив прем’єр-міністр.

На запитання, чи буде уряд перешкоджатиме в уже заявлених зусиллях Навроцького щодо передислокації американських солдатів з Німеччини до Польщі, Туск зазначив: "Звичайно, якщо президент США та американський уряд вирішать, що це не буде виведення військ, а лише передислокація, переведення цих кількох тисяч американських солдатів до Польщі, то, звісно, це також буде наслідком зусиль, але всіх". Він наголосив, що в цьому питанні "між урядом та президентом і його людьми" немає конкуренції чи конфлікту.

