Інтерфакс-Україна
Події
20:16 04.05.2026

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

2 хв читати
Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо з’явиться хоч якась можливість посилити американську присутність у Польщі, уряд і президент будуть співпрацювати між собою "добре й злагоджено", втім водночас він зазначив, що план виведення американських військових з деяких європейських країн є "делікатним питанням", повідомляє агентство PAP.

Так, у понеділок під час брифінгу перед вильотом з Вірменії, де він брав участь у саміті Європейської політичної спільноти, Туска запитали, чи розраховує він, з огляду на добрі стосунки між президентом США Дональдом Трампом і польським президентом Каролем Навроцьким, на передислокацію американських військових, яких виводять з Німеччини, до Польщі.

Туск зазначив, що план виведення американських військових з деяких європейських країн, зокрема з Німеччини, є "делікатним питанням".

"Гадаю, ми як держава не повинні піддаватися на це... Я не дозволю, щоб Польща будь-яким чином використовувалася для порушення солідарності чи співпраці на європейському рівні", – уточнив прем’єр-міністр.

На запитання, чи буде уряд перешкоджатиме в уже заявлених зусиллях Навроцького щодо передислокації американських солдатів з Німеччини до Польщі, Туск зазначив: "Звичайно, якщо президент США та американський уряд вирішать, що це не буде виведення військ, а лише передислокація, переведення цих кількох тисяч американських солдатів до Польщі, то, звісно, це також буде наслідком зусиль, але всіх". Він наголосив, що в цьому питанні "між урядом та президентом і його людьми" немає конкуренції чи конфлікту.

Туск зауважив, що якщо з’явиться будь-яка можливість посилити американську присутність у Польщі, уряд і президент будуть співпрацювати між собою "добре й злагоджено".

 

Теги: #польща #війська #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 04.05.2026
Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

17:20 04.05.2026
Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

14:24 04.05.2026
В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

В Ірані стверджують, що вдарили ракетами по патрульному кораблю США поблизу Ормузької протоки – ЗМІ

11:09 04.05.2026
Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

Рішення США про виведення військових із Німеччини стало несподіванкою для ЄС – Каллас

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

13:40 02.05.2026
У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

10:28 02.05.2026
США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

США попередили Велику Британію, Польщу та інші країни Європи про затримки з поставками озброєння – ЗМІ

07:17 02.05.2026
США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

США оголосили про виведення 5 000 військових із Німеччини на тлі напруженості з європейськими союзниками

17:44 01.05.2026
Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

14:19 30.04.2026
Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

ОСТАННЄ

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Перші в Україні офіційні автомобілі BYD очікуються в дилерській мережі в червні - імпортер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА