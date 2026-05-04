Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Перевізники міжобласних маршрутів, які раніше отримали дозволи у паперовій формі, тепер можуть переоформити їх в електронні, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дотепер цифрові дозволи видавалися лише за результатами нових конкурсів. Зараз ця можливість поширена і на видані раніше маршрути – перевізники можуть оцифрувати паперовий формат", – пояснив він у Телеграмі у вівторок.

Через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки подається заявка на заміну, після чого генерується електронний дозвіл. Там само можна вносити зміни – без подачі документів до міністерства, зазначив Кулеба.

За його інформацією, в Україні понад 3 900 міжобласних маршрутів. Для кожного з них дозвіл – базовий документ для роботи. Тепер його можна оформити і оновлювати онлайн.

Електронний дозвіл містить повну актуальну інформацію: схему маршруту, розклад руху та дані про транспортні засоби.

"Першими маршрутами, які вже перейшли на електронний формат, стали Полтава-Прилуки (№679/680) та Бориспіль-Очаків-Чорноморська Коса (№7/8)", – йдеться у дописі.

Кулеба назвав це ще одним кроком до повної цифровізації галузі, що реалізується Мінрозвитку спільно з Укртрансбезпекою.