Інтерфакс-Україна
Події
20:12 04.05.2026

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

1 хв читати
Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Перевізники міжобласних маршрутів, які раніше отримали дозволи у паперовій формі, тепер можуть переоформити їх в електронні, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дотепер цифрові дозволи видавалися лише за результатами нових конкурсів. Зараз ця можливість поширена і на видані раніше маршрути – перевізники можуть оцифрувати паперовий формат", – пояснив він у Телеграмі у вівторок.

Через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки подається заявка на заміну, після чого генерується електронний дозвіл. Там само можна вносити зміни – без подачі документів до міністерства, зазначив Кулеба.

За його інформацією, в Україні понад 3 900 міжобласних маршрутів. Для кожного з них дозвіл – базовий документ для роботи. Тепер його можна оформити і оновлювати онлайн.

Електронний дозвіл містить повну актуальну інформацію: схему маршруту, розклад руху та дані про транспортні засоби.

"Першими маршрутами, які вже перейшли на електронний формат, стали Полтава-Прилуки (№679/680) та Бориспіль-Очаків-Чорноморська Коса (№7/8)", – йдеться у дописі.

Кулеба назвав це ще одним кроком до повної цифровізації галузі, що реалізується Мінрозвитку спільно з Укртрансбезпекою.

 

Теги: #формат #дозволи #перевізники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 27.04.2026
Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

11:26 26.03.2026
Мінрозвитку розпочало видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути

Мінрозвитку розпочало видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути

13:39 02.03.2026
Зеленський: Якщо хтось захоче вийти з перемовин – будемо шукати інші формати, як примусити РФ закінчити цю війну

Зеленський: Якщо хтось захоче вийти з перемовин – будемо шукати інші формати, як примусити РФ закінчити цю війну

12:15 04.02.2026
Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

23:23 02.02.2026
Уряд проводить перевірку проблемних спецдозволів на видобуток корисних копалин – Свириденко

Уряд проводить перевірку проблемних спецдозволів на видобуток корисних копалин – Свириденко

08:53 27.12.2025
Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

21:19 09.12.2025
Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

17:27 30.11.2025
Президент у відборі керівника ОП поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу – радник

Президент у відборі керівника ОП поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу – радник

12:05 27.11.2025
Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

11:15 09.10.2025
Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Перші в Україні офіційні автомобілі BYD очікуються в дилерській мережі в червні - імпортер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА