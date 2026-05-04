ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляють влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА у період з 08.30 по 18:30 понеділка, 4 травня, а також про знешкодження 70 із 88 безпілотників різних типів, що атакували Україну.

"4 травня (з 08.30 по 18:30) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія"", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.