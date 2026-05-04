Інтерфакс-Україна
Події
19:24 04.05.2026

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

1 хв читати
"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Компанія "Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний напрямок масштабування мережі, повідомив портал All Retail за підсумками регіонального заходу в межах національного форуму фермерів Local Ukraine, що відбувся 28 квітня.

"Полтавщина – потужний аграрний регіон із сильною базою малих і середніх виробників, що відкриває великий потенціал для країни. Особливо, коли влада, бізнес і виробники працюють в одному векторі – приймаються рішення, які сприяють розвитку виробника, а значить – і розвитку економіки країни", – цитується у повідомленні комерційна директорка "Auchan Україна" Алла Ковалевська.

За її словами, компанія свідомо фокусується на локальних виробниках.

Як зазначила заступниця комерційного директора Auchan Україна Юлія Голубкова, партнерство з локальними виробниками охоплює власні торговельні марки, фермерські проєкти та підтримку ветеранського бізнесу.

"Auchan Україна" – це мережа магазинів французької родини Auchan SA, працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", мережа ритейлера налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Ашан Україна Гіпермаркет" 2025 року становив 10 млрд 30,4 млн грн, що на 1,2% нижче за результати за 2024 рік; збитки за 2025 рік становили 835,8 млн грн порівняно з 579,6 млн грн збитків за 2024 рік.

 

Теги: #полтава #плани #ашан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 29.04.2026
Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

Ритейлер "Точка" до 2032р. відкриє 100 магазинів без залучення кредитів та обладнає мережу сонячними станціями

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

20:00 17.04.2026
Білорусь отримала вказівку РФ тримати Сили оборони "в напрузі", допускають у ЦПД

Білорусь отримала вказівку РФ тримати Сили оборони "в напрузі", допускають у ЦПД

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

19:05 09.04.2026
Перший транш 307 млн грн дозволить приєднати 96 МВт розподіленої генерації при плані на 2026р 1,5 ГВт – Шмигаль

Перший транш 307 млн грн дозволить приєднати 96 МВт розподіленої генерації при плані на 2026р 1,5 ГВт – Шмигаль

08:54 07.04.2026
Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

20:55 06.04.2026
Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

18:41 03.04.2026
УЧХ підтримує постраждалих від повітряної атаки РФ у Полтаві

УЧХ підтримує постраждалих від повітряної атаки РФ у Полтаві

10:59 02.04.2026
Bayer прогнозує зростання свого фармацевтичного бізнесу з 2027 року, розвиватиме 5 ключових терапевтичних напрямів

Bayer прогнозує зростання свого фармацевтичного бізнесу з 2027 року, розвиватиме 5 ключових терапевтичних напрямів

14:32 31.03.2026
УЧХ працює у Полтаві на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА

УЧХ працює у Полтаві на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

ОСТАННЄ

Щонайменше двоє загиблих у німецькому Лейпцигу через наїзд авто – ЗМІ

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА