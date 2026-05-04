"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Компанія "Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний напрямок масштабування мережі, повідомив портал All Retail за підсумками регіонального заходу в межах національного форуму фермерів Local Ukraine, що відбувся 28 квітня.

"Полтавщина – потужний аграрний регіон із сильною базою малих і середніх виробників, що відкриває великий потенціал для країни. Особливо, коли влада, бізнес і виробники працюють в одному векторі – приймаються рішення, які сприяють розвитку виробника, а значить – і розвитку економіки країни", – цитується у повідомленні комерційна директорка "Auchan Україна" Алла Ковалевська.

За її словами, компанія свідомо фокусується на локальних виробниках.

Як зазначила заступниця комерційного директора Auchan Україна Юлія Голубкова, партнерство з локальними виробниками охоплює власні торговельні марки, фермерські проєкти та підтримку ветеранського бізнесу.

"Auchan Україна" – це мережа магазинів французької родини Auchan SA, працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", мережа ритейлера налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Ашан Україна Гіпермаркет" 2025 року становив 10 млрд 30,4 млн грн, що на 1,2% нижче за результати за 2024 рік; збитки за 2025 рік становили 835,8 млн грн порівняно з 579,6 млн грн збитків за 2024 рік.