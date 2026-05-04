Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

У Дніпрі місцевий мешканець під час заходів оповіщення здійснив постріли в бік двох представників ТЦК та СП, їх травмовано, поліція встановлює обставини інциденту, повідомила пресслужба поліції міста.

"Поліцейські Дніпра встановлюють обставини стрілянини в Соборному районі міста. Подія мала місце 4 травня. За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні пресслужби поліції у Фейсбуці у понеділок увечері.

Всі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.