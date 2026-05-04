Інтерфакс-Україна
Події
19:17 04.05.2026

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

1 хв читати
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

У Дніпрі місцевий мешканець під час заходів оповіщення здійснив постріли в бік двох представників ТЦК та СП, їх травмовано, поліція встановлює обставини інциденту, повідомила пресслужба поліції міста.

"Поліцейські Дніпра встановлюють обставини стрілянини в Соборному районі міста. Подія мала місце 4 травня. За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні пресслужби поліції у Фейсбуці у понеділок увечері.

Всі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

 

Теги: #дніпро #тцк #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 04.05.2026
Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

14:31 04.05.2026
Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

10:58 04.05.2026
В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

19:29 03.05.2026
Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

Одна людина загинула і 25 постраждали через атаки на Дніпро й область – ОВА

17:41 03.05.2026
У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

У Дніпрі пошкоджено гуртожиток, будівлі коледжу та університету, багатоповерхівка та ще до десятка приватних будинків – мер

17:11 03.05.2026
Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

Одна людина загинула через атаку на Дніпро, 11 постраждали – ОВА

17:08 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 8 людей – ОВА

16:41 03.05.2026
Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

Серед постраждалих у Дніпрі дев'ятирічна дитина – ОВА

16:38 03.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох людей

16:30 03.05.2026
Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

Двоє цивільних постраждали у Дніпрі через ворожу атаку – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

ОСТАННЄ

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА