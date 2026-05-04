Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження складів безпілотників, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, та об’єктів протиповітряної оборони противника на тимчасово окупованій території України.

"3 травня, та в ніч на 4 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів. Зокрема уражено склад БпЛА у місті Донецьк (ТОТ Донецької обл) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької обл.), склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад у районі Новоселівки на ТОТ Луганщини..

Крім того, за результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі Нового Світу (ТОТ Донецької обл.) та радіолокаційної станції П-18 "Терек" у Софіївці (ТОТ Запорізької обл.).