Інтерфакс-Україна
Події
19:15 04.05.2026

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

2 хв читати
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

З українською стороною ніхто не зв’язувався та не пропонував припинення вогню на 9 травня, заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок.

"Американці поговорили з русскіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire – з нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", – сказав Зеленський журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Президент зазначив, що "це війна Росії проти України", тому важливо, щоб українська сторона знала, про що домовляються США і РФ. Глава держави додав, що також давати припинення вогню на один день, а перед цим вбивати українців – "м’яко кажучи, просто нечесно".

"Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти… Вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, за один день до парада – несерйозно", – наголосив Зеленський.

"Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони (росіяни – ІФ-У) знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде", – сказав він.

29 травня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася можливість "невеликого перемир’я" в Україні, водночас у Києві планують з’ясувати деталі обговореного під час розмови.

За словами Трампа, під час розмови він запропонував обговорити можливе припинення вогню.: Я говорив про Україну і трохи про Іран. Я говорив про кілька різних тем, в основному про Україну. І ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир’я, стільки людей вбивають, це так безглуздо", – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу

Теги: #припинення_вогню #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

17:22 04.05.2026
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

16:18 04.05.2026
Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

15:36 04.05.2026
Зеленський і Карні обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою

Зеленський і Карні обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою

14:45 04.05.2026
Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей – Зеленський

Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей – Зеленський

14:03 04.05.2026
Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

11:46 04.05.2026
В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

11:34 04.05.2026
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

Кількість загиблих у Мерефі зросла до п'яти – прокуратура

Четверо загинуло, ще 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Мерефі

ОСТАННЄ

Перевізники міжобласних маршрутів можуть оцифрувати паперовий формат дозволів – Кулеба

ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Дніпрі: травмовано двох представників ТЦК та СП

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Перші в Україні офіційні автомобілі BYD очікуються в дилерській мережі в червні - імпортер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА