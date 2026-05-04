Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

З українською стороною ніхто не зв’язувався та не пропонував припинення вогню на 9 травня, заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок.

"Американці поговорили з русскіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire – з нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував", – сказав Зеленський журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Президент зазначив, що "це війна Росії проти України", тому важливо, щоб українська сторона знала, про що домовляються США і РФ. Глава держави додав, що також давати припинення вогню на один день, а перед цим вбивати українців – "м’яко кажучи, просто нечесно".

"Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти… Вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, за один день до парада – несерйозно", – наголосив Зеленський.

"Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони (росіяни – ІФ-У) знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде", – сказав він.

29 травня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася можливість "невеликого перемир’я" в Україні, водночас у Києві планують з’ясувати деталі обговореного під час розмови.

За словами Трампа, під час розмови він запропонував обговорити можливе припинення вогню.: Я говорив про Україну і трохи про Іран. Я говорив про кілька різних тем, в основному про Україну. І ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир’я, стільки людей вбивають, це так безглуздо", – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу