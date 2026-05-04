19:13 04.05.2026

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига, є загиблі та постраждалі – ЗМІ

Автомобіль врізався в групу людей у центрі Лейпцига (Німеччина), повідомляється щонайменше про кількох загиблих, повідомляє радіостанція Radio Leipzig.

"Речник поліції повідомив, що є кілька постраждалих. Ситуація хаотична. Рятувальний гелікоптер щойно приземлився на площі Августусплац", – йдеться у повідомленні радіостанції на сайті у понеділок увечері.

За даними мовника, свідки бачили як позашляховик з однією людиною в салоні промчав через пішохідну зону. За одними даними, є кілька постраждалих, за іншими – одна людина була накрита тканиною, тож померла. Повідомляється з посиланням на очевидців, що кількох людей довелося реанімувати. Також повідомляється про ножове поранення.

 

