Рубіо відвідає Рим 6-8 травня

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо на цьому тижні відвідає з візитом Рим з метою розвитку двосторонніх відносин з Італією та Ватиканом.

"Державний секретар Марко Рубіо відвідає Рим (Італія) 6-8 травня з метою розвитку двосторонніх відносин з Італією та Ватиканом. Державний секретар Рубіо зустрінеться з керівництвом Святого Престолу, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та спільні інтереси у Західній півкулі. Зустрічі з італійськими колегами будуть присвячені спільним інтересам у сфері безпеки та стратегічній координації", – йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту.

Як повідомлялось 13 квітня, президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV за його позицію щодо Ірану та всіх війн. Понтифік у відповідь заявив, що планує й надалі виступати проти війни.

Італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала неприпустимими слова американського президента Трампа на адресу Папи Римського. У відповідь Трамп накинувся з критикою на Мелоні, зазначивши, що він "думав, що вона смілива, але помилявся" та "не хоче допомагати нам у питаннях НАТО".