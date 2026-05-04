П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині 4 травня, напередодні важке поранення дістав 13-річний хлопчик – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

П’ятьох цивільних було поранено у Нікопольському районі (Дніпропетровська обл.) через ворожі обстріли у понеділок, також стало відомо про важке поранення 13-річного хлопчика у Синельниківському районі, яке він дістав у неділю, 3 травня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П’ятеро людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією й авіабомбою", – написав він у Телеграмі про безпекову ситуацію станом на 18:30.

За його словами, на Нікопольщині росіяни били по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. В результаті були понівечені підприємство, інфраструктура, дитячий садок, заправка, приватні будинки, автомобілі. Постраждали п’ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Пошкоджено житловий будинок та автомобілі.

"За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Синельниківський район постраждав 13-річний хлопчик. У важкому стані його доправили до обласної лікарні у Дніпрі", – додав він.

Джерела: https://t.me/mykola_lukashuk/26010

https://t.me/dnipropetrovskaODA/29220