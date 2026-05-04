18:46 04.05.2026

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Петицію щодо збереження цілісності підземного ТЦ "Метроград" на Бессарабській площі в Києві зареєстровано на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Прошу зберегти цілісність торгівельного простору "Метроград", не перетворювати його на підземний паркінг. Проект реконструкції "Метрограду" може призвести до руйнації існуючого комплексу з наступним замороженням будівництва на багато років", – йдеться в тексті петиції від 30 квітня.

Зазначається, що в поточному стані торговий центр може використовуватися як термінове укриття.

Автор петиції підкреслив, що в районі "Метрограду" вже наявні паркінги у складі торгових центрів "ЦУМ" та Gulliver.

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов розповів в ефірі радіо Київ FM про плани перетворити ТЦ "Метроград" на підземний паркінг з укриттям. Він зазначив, що для цього необхідно викупити об’єкт у його поточних власників.

Теги: #метроград #кмда #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 04.05.2026
Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

09:11 04.05.2026
Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

11:28 03.05.2026
Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

10:28 03.05.2026
У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

13:11 01.05.2026
Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

12:36 01.05.2026
Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

14:40 29.04.2026
У Києві невідомі зруйнували клумби тюльпанів у двох районах – КМДА

