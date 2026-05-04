Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Петицію щодо збереження цілісності підземного ТЦ "Метроград" на Бессарабській площі в Києві зареєстровано на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Прошу зберегти цілісність торгівельного простору "Метроград", не перетворювати його на підземний паркінг. Проект реконструкції "Метрограду" може призвести до руйнації існуючого комплексу з наступним замороженням будівництва на багато років", – йдеться в тексті петиції від 30 квітня.

Зазначається, що в поточному стані торговий центр може використовуватися як термінове укриття.

Автор петиції підкреслив, що в районі "Метрограду" вже наявні паркінги у складі торгових центрів "ЦУМ" та Gulliver.

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов розповів в ефірі радіо Київ FM про плани перетворити ТЦ "Метроград" на підземний паркінг з укриттям. Він зазначив, що для цього необхідно викупити об’єкт у його поточних власників.