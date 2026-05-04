Перші в Україні офіційні автомобілі BYD очікуються в дилерській мережі в червні - імпортер

Компанія BBCars (Бучанський р-н Київської обл), офіційний партнер китайської Huapeng Group та імпортер автомобілів BYD в Україні, в червні поточного року планує представити в дилерській мережі перші автомобілі цього автобренду, йдеться на сайті BBCars.

Як повідомлялось, BBCars (ТОВ "БіБі Карс") у березні поточного року оголосила про підписання ексклюзивної стратегічної угоди про співпрацю з китайською компанією Beijing North Huapeng Materials Sales Co. щодо розвитку дистрибуції автомобілів BYD в Україні.

Згідно зі стратегією, імпортер планує відкрити в Україні не менше 20 дилерських центрів.

Зокрема, на початку квітня компанія оголосила про призначення перших офіційних регіональних дилерів в Україні – по Миколаївській (компанія "М Моторс") та Полтавській ("Хюндай Центр Полтава") областях, а згодом – у Львові (ТОВ "Овація") й по Львівській області.

"На Львівщині також планується відкриття транзитного хабу для постачання авто в різні регіони України, а цінова політика буде однакова для покупців у різних регіонах", – повідомляє компанія-імпортер.

У дилерських центрах буде представлено всі п’ять ключових лінійок бренду – Dynasty, Ocean, Leopard, Yangwang та Denza, як масові, так і преміальні моделі, зокрема Seal 05/06, Sea Lion 05, Song L та Leopard 3.

Крім того, нещодавно імпортер призначив компанію "Сателіт Мотор", що входить до групи компаній Aelita, офіційним дилером BYD у Дніпрі та Дніпропетровській області, який відкриє одразу чотири дилерські центри – два у Дніпрі, і по одному в Павлограді та Кривому Розі.

"Група компаній Aelita вже 35 років успішно працює на ринку офіційного продажу та технічного обслуговування автомобілів в Дніпропетровській області. Нові автоцентри "BYD Aelita" забезпечуватимуть повний цикл обслуговування клієнтів – від продажу автомобілів до гарантійного та післягарантійного сервісу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ринок Дніпра та області є стратегічно важливим для розвитку бренду BYD в Україні, адже за обсягом автомобільного ринку регіон фактично поступається лише Києву – висока концентрація бізнесу, промисловості та активного приватного сектору формує значний попит на авто, включаючи електричні та гібридні моделі.

Також компанія повідомляє, що дилерські центри будуть забезпечувати технічну підтримку автомобілів BYD, ввезених раніше через неофіційні канали.

ТОВ "БіБі Карс", за даними ресурсу opendatabot, зареєстровано в листопаді 2022 року зі статутним капіталом 9,87 млн грн. Наразі основний вид діяльності – торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами, а серед інших – вирощування зернових, виробництво олії, машин і устаткування для сільського та лісового господарства.

Кінцевим бенефіціаром через "ВС Груп Україна" є Алла Танасюк.

Компанія 2025 року отримала 4,2 млн грн чистого прибутку супроти 4 млн грн збитку роком раніше, за зростання доходу на 51,9% – до 169 млн грн.

Як повідомлялось, за даними AUTO-Consulting, 2025 року українці придбали 83,443 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше за попередній рік.

При цьому китайські електромобілі BYD, які ввозились через неофіційні канали, на фоні різкого росту продажу електромобілів перед поверненням ПДВ при розмитненні піднялися з 11-го місця в рейтингу на друге і під кінець року зайняли 26% ринку з продажем майже 10,6 тис. авто (у 4,6 раза більше).

На початку поточного року автомобілі BYD не увійшли в десятку лідерів авторинку, але вже в квітні піднялись на п’яту сходинку рейтингу (з 10-ї у березні) з приростом продажів у 2,2 раза до березня-2026 – до 433 од.