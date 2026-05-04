Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

В українських портах розгорнуто роботу спеціальних груп ППО, які демонструють ефективні результати у відбитті ворожих атак, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

"Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств – переважно ветеранів повномасштабної війни. Уже маємо перші збиття", – наголосив урядовець.

Державні підприємства наразі безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно новостворені підрозділи підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ. Порти залишаються однією з пріоритетних цілей ворога: з лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів інфраструктури, зокрема 177 цивільних суден.

При цьому інтенсивність ударів дронами стрімко зростає. За даними міністра, якщо за перші чотири місяці минулого року було зафіксовано 75 БпЛА, то за аналогічний період поточного року їхня кількість перевищила 800 одиниць. Попри посилення обстрілів, логістичні вузли зберігають працездатність – з початку року порти обробили майже 30 млн тонн вантажів.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення наголосив, що ключовим завданням міністерства залишається посилення захисту портових потужностей для забезпечення безперебійної роботи логістики в умовах постійного воєнного тиску.