18:35 04.05.2026

Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

В українських портах розгорнуто роботу спеціальних груп ППО, які демонструють ефективні результати у відбитті ворожих атак, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

"Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств – переважно ветеранів повномасштабної війни. Уже маємо перші збиття", – наголосив урядовець.

Державні підприємства наразі безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно новостворені підрозділи підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ. Порти залишаються однією з пріоритетних цілей ворога: з лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів інфраструктури, зокрема 177 цивільних суден.

При цьому інтенсивність ударів дронами стрімко зростає. За даними міністра, якщо за перші чотири місяці минулого року було зафіксовано 75 БпЛА, то за аналогічний період поточного року їхня кількість перевищила 800 одиниць. Попри посилення обстрілів, логістичні вузли зберігають працездатність – з початку року порти обробили майже 30 млн тонн вантажів.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення наголосив, що ключовим завданням міністерства залишається посилення захисту портових потужностей для забезпечення безперебійної роботи логістики в умовах постійного воєнного тиску.

10:01 04.05.2026
Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

20:18 02.05.2026
ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

20:04 01.05.2026
Доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами – Зеленський

19:56 01.05.2026
Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

16:35 01.05.2026
Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

08:11 01.05.2026
ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

